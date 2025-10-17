Происшествия 17.10.2025 в 14:49
В Улан-Удэ на Кирзаводе загорелся барак
Огонь охватил крышу здания
Текст: Андрей Константинов
Двухэтажный деревянный барак загорелся сегодня днем на улице Шаляпина в Улан-Удэ. К месту происшествия выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
«К моменту прибытия огнеборцев огонь распространился на кровлю дома. На лестничной клетке пожарные обнаружили и эвакуировали маломобильного мужчину. Он передан работникам медицинской помощи», - сообщили в МЧС.
Всего к борьбе с огнем привлечено 19 пожарных и 6 единиц техники.
«К моменту прибытия огнеборцев огонь распространился на кровлю дома. На лестничной клетке пожарные обнаружили и эвакуировали маломобильного мужчину. Он передан работникам медицинской помощи», - сообщили в МЧС.
Всего к борьбе с огнем привлечено 19 пожарных и 6 единиц техники.
Тегипожар