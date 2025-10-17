Происшествия 17.10.2025 в 15:24
Житель Улан-Удэ избил фельдшера скорой
В итоге вместо больницы хулиган оказался в полиции
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня ночью группа задержания вневедомственной охраны получила сигнал тревоги из кареты скорой помощи. Правоохранители немедленно выехали на выручку медикам.
Как выяснилось, скорая приехала на вызов в Зверосовхоз, где мужчине понадобилась помощь. Медики посадили пациента в автомобиль и повезли в больницу. Однако по дороге мужчина стал вести себя агрессивно. Горожанин стал оскорблять работников скорой, хватался за медицинское оборудование и побил фельдшера. Медикам ничего не оставалось, как нажать «тревожную кнопку»
«Прибывшие на место росгвардейцы успокоили хулигана. Отказавшегося от госпитализации 37-летнего ранее судимого мужчину доставили в полицию», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
