Житель Улан-Удэ избил фельдшера скорой

В Улан-Удэ сегодня ночью группа задержания вневедомственной охраны получила сигнал тревоги из кареты скорой помощи. Правоохранители немедленно выехали на выручку медикам.Как выяснилось, скорая приехала на вызов в Зверосовхоз, где мужчине понадобилась помощь. Медики посадили пациента в автомобиль и повезли в больницу. Однако по дороге мужчина стал вести себя агрессивно. Горожанин стал оскорблять работников скорой, хватался за медицинское оборудование и побил фельдшера. Медикам ничего не оставалось, как нажать «тревожную кнопку»«Прибывшие на место росгвардейцы успокоили хулигана. Отказавшегося от госпитализации 37-летнего ранее судимого мужчину доставили в полицию», - сообщили в Росгвардии Бурятии.