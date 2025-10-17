В Бурятии будут судить экс-начальницу почты

Полиция Бурятии завершила расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшей начальницы отделения почтовой связи в селе Орлик. 34-летнюю женщину обвиняют по ч. 3 ст. 160 (хищение чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере).«С января 2023 по март 2024 года обвиняемая, используя своё служебное положение, давала указания подчинённой вводить клиентов в заблуждение о неработающей системе электронных платежей и принимать только наличные, убедив, что позже внесёт данные об оплате в программу. На самом деле эти деньги, полученные за 117 отправлений, она присвоила. Помимо этого, она оформляла заказы в интернет-магазинах на своё имя и забирала их без оплаты. А в январе прошлого года забрала из кассы более 6 тысяч рублей, предназначенных в качестве социальной выплаты местной жительнице, внеся в ведомость ложные сведения о получении этих средств гражданкой», - рассказали в МВД Бурятии.Недостачу средств обнаружили при инвентаризации. Общий ущерб превысил 330 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.