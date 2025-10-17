Происшествия 17.10.2025 в 16:46

«Убью тебя и твою семью»

Сосед ударил ножом новосибирца из-за просьбы сделать музыку потише
Текст: КП-Новосибирск
Фото: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле о дебошире, который напал с ножом на соседа, сделавшего ему замечание. Как сообщает КП-Новосибирск, ЧП произошло вечером 1 декабря 2024 года в Первомайском районе. Валентин - житель одного из домов на улице Гвардейской дивизии - выпивал и громко слушал музыку. Соседи говорят, что мужчина вел себя так больше полугода: мешал спать по ночам, но на стук в дверь не открывал. Беседы с участковым, как говорят местные жители, не помогли.

- В воскресенье мы с мужем Егором, сыном и дочкой собирались спать, а у соседа орала музыка, хотя был уже одиннадцатый час вечера. Муж сказал, что пойдет и попросит его сделать музыку потише. Я пошла в ванную, умылась и услышала шум в подъезде: в коридоре были слышны крики соседа, что он всех убьет. Муж звал меня по имени, я выбежала в подъезд и увидела, что Егор выкручивал у этого Валентина нож из руки. Муж сказал, что Валентин ударил его этим ножом, потом попытался встать на ноги. И тут Егору стало плохо от полученных травм, он опустился на пол, – рассказала на суде Тамара, жена пострадавшего.

На крики в подъезд выбежали другие соседи, они вызвали скорую и полицию. А Валентин в это время сидел чуть ниже на ступеньках и курил, пока его не забрала полиция.

Егор оказался в реанимации: у него было семь проникающих ран, хирурги провели сложную операцию. О том, что происходило в тот вечер, он рассказал следователям так:

- В подъезде было темно, я пошел стучаться в квартиру, Валентин почти сразу открыл дверь и стоял с бешеными глазами. Я вежливо попросил убавить громкость или надеть наушники, в ответ он сказал: «Пойдем, поговорим за мусоропровод». Я ответил, что никуда не пойду и вызову полицию – тогда сосед стал нападать на меня. Орал: «Я тебя сейчас убью и зарежу всю твою семью», - рассказал следователям потерпевший Егор.

39-летний Егор пытался сопротивляться, но сосед ударил его ножом.

- У меня кружилась голова, было больно, но в тот момент я понимал, что если ослаблю хватку – мне никто не поможет. Я боялся за свою семью, и приложил все силы, чтобы выбить нож, – вспоминал Егор.

Следователи возбудили уголовное дело о попытке убийства, суд арестовал 38-летнего Валентина.

- Подсудимый вину признал частично, якобы убивать не хотел и нож достал для самообороны. Говорил, что ему сломали ребро, жаловался на ушиб груди. Валентин заявил, что проживал в квартире с пожилыми родителями, вечером 1 декабря смотрел телевизор, видеоролики, слушал музыку, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.

Версию Валентина о самообороне опровергли свидетели и сам потерпевший: оказалось, что мужчина прятал кухонный нож в рукаве кофты. В октябре 2025 года суд постановил приговор:

- Суд признал Валентина виновным в попытке убийства и назначил 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Гражданский иск о компенсации вреда здоровью и морального вреда был удовлетворен частично на сумму в 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, – сообщил Павел Федченко, старший помощник прокурора Первомайского района.

