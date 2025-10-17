Происшествия 17.10.2025 в 17:35

Два человека попали в больницу из-за пожара в бараке в Улан-Удэ

Они отравились угарным газом
Текст: Андрей Константинов
Фото: прокуратура Бурятии
Ситуацию с пожаром, случившимся сегодня днем в двухэтажном бараке на улице Шаляпина в Улан-Удэ, взяла на контроль прокуратура Бурятии.

«Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Два гражданина госпитализированы в медицинское учреждение в связи с отравлением угарным газом», - сообщили в надзорном ведомстве.

На данный момент пожар уже потушен. В борьбе с огнем были задействованы 19 пожарных и 6 единиц техники.
пожар

