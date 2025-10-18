Происшествия 18.10.2025 в 09:39
При тушении пожара в селе Бурятии обнаружено тело мужчины
Ранним утром его нашли огнеборцы
Текст: Елена Кокорина
Сегодня ранним утром, 18 октября, горел дом на улице Ленина в селе Турунтаево. На момент прибытия пожарных бревенчатый дом был полностью охвачен огнём на 30 квадратах. В ходе тушения пожара, на полу возле печи, обнаружено частично обгоревшее тело мужчины.
- Для ликвидации загорания привлекались пожарные 8-го Прибайкальского отряда ГПС республики и добровольная пожарная команда сельского поселения «Турунтаевское», в составе 6 человек и 3 единиц техники. Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода, - рассказали в МЧС республики.
Фото: МЧС РБ