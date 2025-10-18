В Бурятии работник мусоровоза погиб под прессом машины

В Гусиноозерске выясняются обстоятельства гибели работника коммерческой компании, занимающейся ТКО.

Как сообщили в Следственном комитете республики, покойный трудился в компании вместе с братом. 17 октября 2025 года они на мусоровозе приехали на местный полигон. После выгрузки отходов один из них залез внутрь кузова автомобиля, где получил травму головы от приведенной в движение прессовальной установки и скончался на месте происшествия. Родственник доставил его тело в больницу.

- В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - добавили в ведомстве.

Фото: Следком РБ