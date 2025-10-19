На пожаре в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины

Накануне в Улан-Удэ вечером вспыхнул второй этаж многоквартирного дома по улице Павлова. До прибытия пожарно-спасательного гарнизона из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек.

К сожалению, выбрались не все – в горящей квартире обнаружили тело 36-летней женщины. Также огнеборцы вынесли на улицу 65-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Пожарные до приезда скорой помощи приводили его в чувство, после чего передали медикам. Пострадавшего доставили в медучреждение.

«Силами 23 человек и 6 единиц техники пожар ликвидирован на 10 «квадратах». Вероятно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении, обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.