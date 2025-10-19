Происшествия 19.10.2025 в 09:37

На пожаре в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины

Также огнеборцы вызволили 65-летнего мужчину
A- A+
Текст: Карина Перова
На пожаре в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Накануне в Улан-Удэ вечером вспыхнул второй этаж многоквартирного дома по улице Павлова. До прибытия пожарно-спасательного гарнизона из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек.

К сожалению, выбрались не все – в горящей квартире обнаружили тело 36-летней женщины. Также огнеборцы вынесли на улицу 65-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Пожарные до приезда скорой помощи приводили его в чувство, после чего передали медикам. Пострадавшего доставили в медучреждение.

«Силами 23 человек и 6 единиц техники пожар ликвидирован на 10 «квадратах». Вероятно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении, обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
пожар гибель МЧС

Все новости

Продажи «праворульных» Тойот бьют рекорды
19.10.2025 в 10:04
На пожаре в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины
19.10.2025 в 09:37
В Улан-Удэ жильцы домов без счетчиков платят в разы больше
19.10.2025 в 08:00
Жители Бурятии жалуются на ужасные последствия ковида
19.10.2025 в 07:00
Бедным разрешат раздавать просрочку
18.10.2025 в 17:41
В Иркутске по камере наблюдения нашли убийцу девушки спустя 30 лет
18.10.2025 в 17:34
В Бурятии за полгода пиво подорожало на 20%
18.10.2025 в 17:27
В Бурятии работник мусоровоза погиб под прессом машины
18.10.2025 в 17:15
Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Приволье в Днепропетровской области
18.10.2025 в 16:54
В Бурятии стартовал Чемпионат по конкуру и выездке
18.10.2025 в 13:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Бурятии работник мусоровоза погиб под прессом машины
Обстоятельства его смерти расследует Следком республики
18.10.2025 в 17:15
При тушении пожара в селе Бурятии обнаружено тело мужчины
Ранним утром его нашли огнеборцы
18.10.2025 в 09:39
Два человека попали в больницу из-за пожара в бараке в Улан-Удэ
Они отравились угарным газом
17.10.2025 в 17:35
«Убью тебя и твою семью»
Сосед ударил ножом новосибирца из-за просьбы сделать музыку потише
17.10.2025 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru