Происшествия 19.10.2025 в 11:05

В Бурятии 43 человека отравились готовой едой из «Николаевского»

Среди них 18 детей
Текст: Карина Перова
В Бурятии 43 человека отравились готовой едой из «Николаевского»
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии зафиксировали групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией. Пострадавшие употребляли готовую еду производства ООО «Восток», приобретенную в различных магазинах торговой сети «Николаевский» в Улан-Удэ.

Как рассказали «Номер один» в республиканском Управлении Роспотребнадзора, на текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Их госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Специалисты надзорного ведомства организовали проверку на предприятии ООО «Восток» с отбором проб из объектов внешней среды (пищевые продукты, готовые блюда, смывы, питьевая вода, дезинфицирующие средства) и биообразцов от персонала.

«Исследования продолжаются. В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов «Николаевский». Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», - заключили в Роспотребнадзоре по Бурятии.

массовое отравление

ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

