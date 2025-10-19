По факту массового отравления едой из «Николаевского» в Бурятии завели «уголовку»

Глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала массовое отравление людей готовой едой (производства ООО «Восток») из магазина «Николаевский». Продукция не соответствовала требованиям качества. Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали вчера вечером. Напомним, на данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 18 детей.

По словам министра, 36 пациентов госпитализировано, из них 25 детей от 7-15 лет. Один пациент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У других пациентов состояние средней степени тяжести.

«Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. С момента поступления пациентов работаем в режиме повышенной готовности. Весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи с позднего вечера мобилизованы для ликвидации последствий происшествия. Медицинская помощь всем пострадавшим организована в круглосуточном усиленном режиме. Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы», - подчеркнула Евгения Лудупова.

Как сообщает СУ СКР по Бурятии, по данному факту завели уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ). Также проверку проводит прокуратура региона.

Всех, у кого после употребления шаурмы, онигири и т.д., купленных в торговой сети «Николаевский», возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и др., призывают обращаться за медицинской помощью по телефону «103» и в приемное отделение инфекционной больницы.