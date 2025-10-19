В школе Бурятии дети и сотрудники подхватили норовирус

В Заиграевском районе Бурятии произошла вспышка норовируса в Ново-Онохойской ООШ. На сегодняшний день диагноз подтвержден у 6 сотрудников общеобразовательного учреждения и 15 детей. Симптомы рвоты и диареи у школьников появились утром 16 октября, сообщает ТГ-канал Заиграево-инфо.24/7 со ссылкой на РУО.

В тот день в школе провели два урока и детей распустили по домам. После специалисты Республиканского и районного Роспотребнадзора провели дезинфекцию школы и пищеблока.

«В целях предупреждения распространения инфекции, школа переведена на дистанционное обучение. Специалистами Роспотребнадзора проводится эпид. расследование. На сегодняшний день источник инфекции устанавливается. Ситуация находится под контролем управления образования и Роспотребнадзора», - прокомментировала начальник районного управления образования Анна Шурыгина.

Тем временем в республиканском Роспотребнадзоре корреспонденту «Номер один» сообщили, что всего было выявлено 39 случаев.

«Заболеваемость носит пищевой характер. В ходе установления причинно-следственной связи возникновения очага при обследовании персонала школы у 2 работников пищеблока был выявлен возбудитель данной инфекции. В настоящее время противоэпидемические мероприятия завершены», - отметили в надзорном ведомстве.

Норовирус – вирусная инфекция, её еще называют «кишечный грипп». Передается воздушно-капельным путем. Источник инфекции – больной человек или бессимптомный вирусоноситель.



