Происшествия 19.10.2025 в 15:40

В школе Бурятии дети и сотрудники подхватили норовирус

Учреждение перевели на дистант
A- A+
Текст: Карина Перова
В школе Бурятии дети и сотрудники подхватили норовирус
Фото: Ново-Онохойская ООШ

В Заиграевском районе Бурятии произошла вспышка норовируса в Ново-Онохойской ООШ. На сегодняшний день диагноз подтвержден у 6 сотрудников общеобразовательного учреждения и 15 детей. Симптомы рвоты и диареи у школьников появились утром 16 октября, сообщает ТГ-канал Заиграево-инфо.24/7 со ссылкой на РУО.

В тот день в школе провели два урока и детей распустили по домам. После специалисты Республиканского и районного Роспотребнадзора провели дезинфекцию школы и пищеблока.

«В целях предупреждения распространения инфекции, школа переведена на дистанционное обучение. Специалистами Роспотребнадзора проводится эпид. расследование. На сегодняшний день источник инфекции устанавливается. Ситуация находится под контролем управления образования и Роспотребнадзора», - прокомментировала начальник районного управления образования Анна Шурыгина.

Тем временем в республиканском Роспотребнадзоре корреспонденту «Номер один» сообщили, что всего было выявлено 39 случаев.

«Заболеваемость носит пищевой характер. В ходе установления причинно-следственной связи возникновения очага при обследовании персонала школы у 2 работников пищеблока был выявлен возбудитель данной инфекции. В настоящее время противоэпидемические мероприятия завершены», - отметили в надзорном ведомстве. 

Норовирус – вирусная инфекция, её еще называют «кишечный грипп». Передается воздушно-капельным путем. Источник инфекции – больной человек или бессимптомный вирусоноситель.


Теги
норовирус вспышка школа

Все новости

В школе Бурятии дети и сотрудники подхватили норовирус
19.10.2025 в 15:40
В Бурятии подрядчик оставил четырех рабочих без зарплаты
19.10.2025 в 14:54
В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных
19.10.2025 в 14:16
В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание
19.10.2025 в 13:58
В сети распространился вброс о массовом отравлении в детском лагере в Бурятии
19.10.2025 в 13:35
Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае
19.10.2025 в 13:09
Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»
19.10.2025 в 12:42
В селе Бурятии открыли автогородок для детей и подростков
19.10.2025 в 12:28
В Улан-Удэ столкнулись две Тойоты Премио
19.10.2025 в 12:10
Иркутские авиастроители запустят МС-21 до конца октября
19.10.2025 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Улан-Удэ столкнулись две Тойоты Премио
Одна из них вылетела в кювет
19.10.2025 в 12:10
По факту массового отравления едой из «Николаевского» в Бурятии завели «уголовку»
Один пациент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
19.10.2025 в 11:34
В Бурятии 43 человека отравились готовой едой из «Николаевского»
Среди них 18 детей
19.10.2025 в 11:05
На пожаре в Улан-Удэ обнаружили тело 36-летней женщины
Также огнеборцы вызволили 65-летнего мужчину
19.10.2025 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru