Происшествия 19.10.2025 в 17:15

В Бурятии сальмонеллез из-за магазинной еды подтвердили у 11 человек

Число пострадавших выросло до 49
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой

Министр здравоохранения Бурятии провела очередной оперативный штаб и обход по инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом из-за готовой еды из «Николаевского» (от ООО «Восток»).

По словам Евгении Лудуповой, на 16:00 зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных фактов сальмонеллеза. 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка, 1 человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

«Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, медики работают в усиленном режиме. Поговорила с пациентами, состояние у большинства стабильное с положительной динамикой. Благодарю коллектив инфекционной больницы за оперативную слаженную работу, несмотря на выходной день весь персонал на рабочих местах. Пациенты очень благодарны за оказанную медпомощь», - прокомментировала министр.

Напомним, ранее в сети магазинов «Николаевский» принесли свои извинения.

отравление николаевский

