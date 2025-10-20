В Забайкалье трое маленьких детей погибли на пожаре

Трое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме 19 октября в селе Чикичей Сретенского района, сообщает ГУ МЧС России по Забайкалью. Они были дома без присмотра взрослых.Четырехлетний и двухлетний ребенок погибли на месте пожара. Пожарные успели вытащить годовалого малыша, но он наглотался дыма и скончался по пути в центральную районную больницу.Открытое горение было ликвидировано в течение получаса на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, дети находились одни в доме, где их заперла мать.Для выяснения причины возникновения пожара и установления всех обстоятельств произошедшего на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории, сообщает портал «Чита.ру». Прокуратура расследует происшествие.На данный момент известно, что мать в какой-то момент решила отлучиться из дома. Забыв простое правило: оставлять малолетних детей без присмотра нельзя даже на пять минут. Даже если среди них есть более старший ребёнок школьного возраста. В данном же случае старшему было вообще четыре года, когда ребёнок и сам себя спасти не может. Дети в таком возрасте скорее всего испугались и спрятались. И, поскольку дверь была закрыта, оказались в западне. Таким образом, многодетная мать потеряла семью и скорее всего потеряет и свободу. Предстоит расследование и суд.