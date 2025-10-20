Происшествия 20.10.2025 в 09:53

В Улан-Удэ рыбак упал с лодки в воду и едва не околел

Для его эвакуации пришлось вызвать спасателей
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ рыбак упал с лодки в воду и едва не околел
Фото: freepik.com
Поздно вечером 19 октября в Улан-Удэ сотрудникам Бурятской республиканской поисково-спасательной службы пришлось спасать трех попавших в беду рыбаков. Мужчинам, ловившим рыбу возле острова на реке Селенга недалеко от СНТ «Профсоюзник», потребовалась срочная эвакуация.

Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, у мужчин, рыбачивших на моторной лодке, в мотор попала рыболовная сеть. При попытке распутать её один из рыбаков упал в воду и сильно замерз. Его товарищи сразу обратились за помощью по номеру 112.

«К месту происшествия оперативно выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №1 БРПСС, сотрудники рыбоохраны, спасатели из Улан-Удэ и полиция. Благодаря слаженным действиям всех спасательных служб мужчин доставили на берег в удовлетворительном состоянии и передали сотрудникам полиции», - сообщили в агентстве.
рыбаки

