Происшествия 20.10.2025 в 10:55

В Бурятии бесследно исчез лесной сторож

Возможно, мужчина потерял память
Текст: Андрей Константинов
Фото: Прибайкалье-инфо.24/7
В Бурятии пропал 48-летний житель Прибайкальского района Александр Худышкин. Как сообщает Прибайкалье-инфо.24/7, в июле 2025 года мужчина, который проживал в посёлке Татаурово, отправился работать сторожем в лес, но спустя некоторое время бесследно исчез. 

Приметы: левый глаз слезится, рот немного искажён с левой стороны, волосы русые с небольшой сединой, на теле шрам после операции слева, на правой руке серебряное кольцо с надписью «Спаси и сохрани».

Был одет: зелёная футболка, зелёная пятнистая кофта, пятнистые коричневые камуфляжные брюки, чёрные носки, чёрные сланцы.

У сельчанина возможна потеря памяти.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону: 8-914-840-65-35.
Теги
розыск

ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

