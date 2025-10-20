В Бурятии бесследно исчез лесной сторож

В Бурятии пропал 48-летний житель Прибайкальского района Александр Худышкин. Как сообщает Прибайкалье-инфо.24/7, в июле 2025 года мужчина, который проживал в посёлке Татаурово, отправился работать сторожем в лес, но спустя некоторое время бесследно исчез.Приметы: левый глаз слезится, рот немного искажён с левой стороны, волосы русые с небольшой сединой, на теле шрам после операции слева, на правой руке серебряное кольцо с надписью «Спаси и сохрани».Был одет: зелёная футболка, зелёная пятнистая кофта, пятнистые коричневые камуфляжные брюки, чёрные носки, чёрные сланцы.У сельчанина возможна потеря памяти.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону: 8-914-840-65-35.