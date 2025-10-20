Женщина в Бурятии стала причиной госпитализации 38-летнего мужчины

Поздним вечером 18 октября в Бичурском районе Бурятии 39-летняя женщина на автомобиле «Тойота ИСТ» совершила ДТП, в результате которого пострадал ее пассажир.

- Направляясь в сторону Кяхты, в 15 км от села Окино-Ключи, она не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинула машину. В результате ДТП 38-летний мужчина, находящийся в машине в качестве пассажира, был госпитализирован.

Всего в пятницу, субботу и воскресенье на дорогах республики было выявлено свыше 900 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 67 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Также на дорогах произошло 83 аварии с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один