В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89

В Бурятии число людей, отравившихся после употребления готовой еды из «Николаевского», увеличилось до 89 (среди них – 49 детей). Это данные оперативного штаба минздрава РБ и Роспотребнадзора РБ на 10:00, сообщила министр Евгения Лудупова.

Зарегистрировано 11 случаев сальмонеллеза. Всего в республиканскую инфекционную больницу госпитализировали 55 человек, из них 34 ребенка.

«Состояние всех пострадавших стабильное. 1 человек в реанимации с положительной динамикой. Все медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме. Продолжаются лабораторные исследования. Ситуация находится на постоянном контроле», - прокомментировала Лудупова.

Напомним, по данному факту завели уголовное дело. В сети магазинов «Николаевский» принесли свои извинения.