20.10.2025 в 11:49

Бурятия пережила «черный уикэнд»

На пожарах в конце недели погибли трое жителей республики
Текст: Петр Санжиев
Бурятия пережила «черный уикэнд»
Фото: МЧС Бурятии
Три человека погибли в конце минувшей недели на пожарах в Бурятии. Одно из возгораний случилось в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как рассказали в МЧС, там в одном из многоквартирных домов двое мужчин и двое женщин с утра употребляли спиртное. К вечеру кампания изрядно «устала» и отправилась на покой. К несчастью, одна из собутыльниц решила покурить перед сном. В итоге, не докурив сигарету, она уснула.

Тлеющая сигарета упала и стала причиной возгорания. От тотальной гибели компанию спасло то, что другая собутыльница вдруг проснулась и, увидев пламя, растолкала ближайшего компаньона, с которым они смогли выбраться из полыхающей квартиры. Прибывшие пожарные вытащили еще одного пьяного, но вскоре тот умер в больнице. Виновница пожара погибла. 

А в Прибайкальском районе горел дом. В нем пожарные нашли труп 35-летнего мужчины. Он в момент смерти находился на кухне. 

По статистике МЧС, с начала года в Бурятии зафиксировано 3232 пожаров, треть из которых произошла в жилье. Это примерно столько же, как год назад. Но погибших только 44 человека - на 36 процентов меньше. Травмировано 68 граждан, что также на 19 процентов меньше прошлогоднего показателя. 

Спасатели отмечают, что основные причины пожаров все те же. Это неправильная эксплуатация печей и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и т. д. 

Сейчас в республике заметно похолодало. Перед приходом настоящих морозов следует проверить готовность жилья к ним. Нужно отремонтировать печи, обновить электропроводку, починить нагревательные приборы, посмотреть, в каком состоянии находится притопочный лист перед печью. Также нужно обратить внимание, не сильно ли нагревает труба печки окружающее пространство и кровлю. У нагревательных приборов и печей запрещено складировать горючие предметы и материалы. И никогда нельзя применять самодельные нагреватели.
