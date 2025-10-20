Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии

Не стало врача-педиатра, с 2011 по 2021 годы трудившегося в Закаменской ЦРБ в Бурятии. Сухеев Нордоп Жамбалович скончался 14 октября на 63 году жизни.

Он родился в селе Номоконово Шилкинского района Читинской области в многодетной семье овцеводов Гылыка (Жамбала) и Лыгжимы Сухеевых. Был четвёртым ребенком из 11 детей.

После окончания школы поступил в Читинский государственный медицинский институт, выбрал педиатрическое направление. С 1986 по 1987 годы прошёл интернатуру по специальности «Педиатрия» при Агинской окружной больнице. Является заслуженным врачом Забайкальского края.

В 2011 году судьба привела его в Закаменский район – центральная больница тогда очень нуждалась во враче-педиатре. Здесь ему улыбнулось счастье – он женился, создал семью. 10 лет Нордоп Сухеев возглавлял детское отделение ЦРБ.

В министерстве здравоохранения Бурятии высоко оценили его вклад в сферу: он был награждён почётной грамотой, знаком отличия, а также в 2021 году был удостоен награды «Почетный наставник».

С 2021 по 2025 годы Нордоп Жамбалович трудился в Амурской области в Зейской межрайонной больнице им. Б. Е. Смирнова, возглавлял детское отделение.

«Символично, что он родился 1 июня, в день защиты детей и отдавал все свои знания, внимание маленьким пациентам. Для каждого из нас Нордоп Жамбалович Сухеев – пример светлого человека, любящего свою работу, верного товарища, настоящего ВРАЧА. Скорбим вместе с родными и разделяем вместе с ними боль утраты», - прокомментировали в Закаменской ЦРБ.