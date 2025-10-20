Происшествия 20.10.2025 в 12:55

Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии

Ушел из жизни Сухеев Нордоп Жамбалович
A- A+
Текст: Карина Перова
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
Фото: Закамна-инфо.24/7

Не стало врача-педиатра, с 2011 по 2021 годы трудившегося в Закаменской ЦРБ в Бурятии. Сухеев Нордоп Жамбалович скончался 14 октября на 63 году жизни.

Он родился в селе Номоконово Шилкинского района Читинской области в многодетной семье овцеводов Гылыка (Жамбала) и Лыгжимы Сухеевых. Был четвёртым ребенком из 11 детей.

После окончания школы поступил в Читинский государственный медицинский институт, выбрал педиатрическое направление. С 1986 по 1987 годы прошёл интернатуру по специальности «Педиатрия» при Агинской окружной больнице. Является заслуженным врачом Забайкальского края.

В 2011 году судьба привела его в Закаменский район – центральная больница тогда очень нуждалась во враче-педиатре. Здесь ему улыбнулось счастье – он женился, создал семью. 10 лет Нордоп Сухеев возглавлял детское отделение ЦРБ.

В министерстве здравоохранения Бурятии высоко оценили его вклад в сферу: он был награждён почётной грамотой, знаком отличия, а также в 2021 году был удостоен награды «Почетный наставник».

С 2021 по 2025 годы Нордоп Жамбалович трудился в Амурской области в Зейской межрайонной больнице им. Б. Е. Смирнова, возглавлял детское отделение.

«Символично, что он родился 1 июня, в день защиты детей и отдавал все свои знания, внимание маленьким пациентам. Для каждого из нас Нордоп Жамбалович Сухеев – пример светлого человека, любящего свою работу, верного товарища, настоящего ВРАЧА. Скорбим вместе с родными и разделяем вместе с ними боль утраты», - прокомментировали в Закаменской ЦРБ.

Теги
некролог педиатр

Все новости

В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
20.10.2025 в 13:13
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
20.10.2025 в 12:55
В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»
20.10.2025 в 12:43
В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»
20.10.2025 в 12:14
В районе Бурятии задержали группу вооруженных мужчин
20.10.2025 в 12:10
Бурятия пережила «черный уикэнд»
20.10.2025 в 11:49
В Улан-Удэ усадьбу Ждановой незаконно превратили в бар
20.10.2025 в 11:44
В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89
20.10.2025 в 11:19
Женщина в Бурятии стала причиной госпитализации 38-летнего мужчины
20.10.2025 в 11:01
В Бурятии бесследно исчез лесной сторож
20.10.2025 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
В прокуратуре республики по данному факту провели проверку
20.10.2025 в 13:13
Бурятия пережила «черный уикэнд»
На пожарах в конце недели погибли трое жителей республики
20.10.2025 в 11:49
В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89
Из них 55 угодили в больницу
20.10.2025 в 11:19
Женщина в Бурятии стала причиной госпитализации 38-летнего мужчины
Автоледи не справилась с управлением
20.10.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru