Происшествия 20.10.2025 в 13:13

В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником

В прокуратуре республики по данному факту провели проверку
A- A+
Текст: Карина Перова
В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 17 октября произошел конфликт между учителем и учеником в одной из школ Иволгинского района. В прокуратуре республики по данному факту провели проверку.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление об устранении нарушений закона начальнику районного управления образования в связи с ненадлежащим контролем за образовательным процессом.

«Органами внутренних дел проводится проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратуры района», - подытожили в прокуратуре региона.

В телеграм-канале Иволга-инфо.24/7 пояснили, что все произошло в СОШ села Поселье. Проводится служебная проверка. В РУО заявили, что учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.

«21 октября, во вторник, планируется проведение внепланового совещания с руководителями общеобразовательных организаций о недопущении подобных инцидентов в школах», - заключили в управлении образования.

По словам главы Иволгинского района Николая Емонакова, конфликт произошел на перемене. После взаимных оскорблений ситуация переросла в драку. «Любое физическое насилие в школе недопустимо. Ситуация взята на особый контроль, к расследованию подключены все необходимые службы», - сказал руководитель муниципалитета.  


Теги
конфликт школа прокуратура

Все новости

В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
20.10.2025 в 13:13
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
20.10.2025 в 12:55
В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»
20.10.2025 в 12:43
В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»
20.10.2025 в 12:14
В районе Бурятии задержали группу вооруженных мужчин
20.10.2025 в 12:10
Бурятия пережила «черный уикэнд»
20.10.2025 в 11:49
В Улан-Удэ усадьбу Ждановой незаконно превратили в бар
20.10.2025 в 11:44
В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89
20.10.2025 в 11:19
Женщина в Бурятии стала причиной госпитализации 38-летнего мужчины
20.10.2025 в 11:01
В Бурятии бесследно исчез лесной сторож
20.10.2025 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
Ушел из жизни Сухеев Нордоп Жамбалович
20.10.2025 в 12:55
Бурятия пережила «черный уикэнд»
На пожарах в конце недели погибли трое жителей республики
20.10.2025 в 11:49
В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89
Из них 55 угодили в больницу
20.10.2025 в 11:19
Женщина в Бурятии стала причиной госпитализации 38-летнего мужчины
Автоледи не справилась с управлением
20.10.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru