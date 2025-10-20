В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником

В Бурятии 17 октября произошел конфликт между учителем и учеником в одной из школ Иволгинского района. В прокуратуре республики по данному факту провели проверку.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление об устранении нарушений закона начальнику районного управления образования в связи с ненадлежащим контролем за образовательным процессом.

«Органами внутренних дел проводится проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратуры района», - подытожили в прокуратуре региона.

В телеграм-канале Иволга-инфо.24/7 пояснили, что все произошло в СОШ села Поселье. Проводится служебная проверка. В РУО заявили, что учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.

«21 октября, во вторник, планируется проведение внепланового совещания с руководителями общеобразовательных организаций о недопущении подобных инцидентов в школах», - заключили в управлении образования.

По словам главы Иволгинского района Николая Емонакова, конфликт произошел на перемене. После взаимных оскорблений ситуация переросла в драку. «Любое физическое насилие в школе недопустимо. Ситуация взята на особый контроль, к расследованию подключены все необходимые службы», - сказал руководитель муниципалитета.