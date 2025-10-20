В Бурятии школьник во время драки с учителем сломал кисть

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Вероника Штыкина взяла на контроль драку между учителем физики и учеником в СОШ в Поселье. По ее словам, во время конфликта школьник получил серьёзную травму (перелом кисти).

«Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа – это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребёнок в стенах школы должен быть защищён – и точка», - прокомментировала детский омбудсмен.

Она добавила, что находится на связи с родителями. Проверка проходит совместно с правоохранительными органами.

«Также инициировали ведомственную проверку в министерстве образования и науки, чтобы объективно разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям всем сторонам конфликта. Разбирательство будет доведено до конца», - заключила Вероника Штыкина.

Напомним, учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.