Происшествия 20.10.2025 в 14:00

В Бурятии школьник во время драки с учителем сломал кисть

Ситуацию контролирует детский омбудсмен
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии школьник во время драки с учителем сломал кисть
Фото: МОУ «СОШ Поселья» (ВК)

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Вероника Штыкина взяла на контроль драку между учителем физики и учеником в СОШ в Поселье. По ее словам, во время конфликта школьник получил серьёзную травму (перелом кисти).

«Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа – это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребёнок в стенах школы должен быть защищён – и точка», - прокомментировала детский омбудсмен.

Она добавила, что находится на связи с родителями. Проверка проходит совместно с правоохранительными органами.

«Также инициировали ведомственную проверку в министерстве образования и науки, чтобы объективно разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям всем сторонам конфликта. Разбирательство будет доведено до конца», - заключила Вероника Штыкина.

Напомним, учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.

Теги
драка школа поселье

Все новости

Бензин в Бурятии снова может подорожать
20.10.2025 в 15:11
В Улан-Удэ поступят еще 30 новых автобусов
20.10.2025 в 14:46
Китайцы сожгут полигон отходов в Улан-Баторе
20.10.2025 в 14:23
«Мне плевать на твоего ребенка»
20.10.2025 в 14:14
В Бурятии школьник во время драки с учителем сломал кисть
20.10.2025 в 14:00
Улан-удэнцу выставили счет за электричество в размере 160 тысяч рублей
20.10.2025 в 13:51
В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
20.10.2025 в 13:13
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
20.10.2025 в 12:55
В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»
20.10.2025 в 12:43
В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»
20.10.2025 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
В прокуратуре республики по данному факту провели проверку
20.10.2025 в 13:13
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
Ушел из жизни Сухеев Нордоп Жамбалович
20.10.2025 в 12:55
Бурятия пережила «черный уикэнд»
На пожарах в конце недели погибли трое жителей республики
20.10.2025 в 11:49
В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89
Из них 55 угодили в больницу
20.10.2025 в 11:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru