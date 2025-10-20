Происшествия 20.10.2025 в 15:57

В Бурятии задержали заведующую производством цеха ООО «Восток»

Ей предъявлено обвинение по факту массового отравления людей
Текст: Карина Перова
В Бурятии задержали заведующую производством цеха ООО «Восток»
Фото: СК России

В Бурятии следователи СК России задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации (ООО «Восток»), откуда продукты поставлялись на прилавки магазинов сети «Николаевский».

На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств женщине предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В настоящее время продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Проводятся допросы свидетелей, изъятие документов, получение образцов для проведения экспертиз и исследований. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения», - отметили в Следкоме России.

Напомним, за прошедшие сутки число пострадавших, у которых зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой еды, увеличилось до 89, из них 49 детей. 11 пациентам поставлен диагноз «сальмонеллез». Один из пострадавших находится в реанимации, но динамика положительная, подчеркнула глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.   

николаевский массовое отравление задержание следком

