Житель Бурятии продал мотоцикл и в тот же день украл его у нового владельца

В полицию Кабанского района с заявлением о краже обратилась 23-летняя жительница Выдрино. Неизвестный похитил у нее мотоцикл, который она только что купила. Ущерб составил 80 тысяч рублей.Полицейские преступили к поиску преступника и вскоре вышли на его след. Им оказался 41-летний бывший владелец мотоцикла.«В ходе допроса злоумышленник признался, что после продажи мотоцикла оставил себе запасные ключи от замка зажигания. В тот же день, возвращавшись домой, он увидел свой бывший мотоцикл припаркованным возле одного из подъездов. Недолго думая, мужчина похитил байк для дальнейшей перепродажи», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мотоцикл у мужчины изъяли и вернули новой хозяйке.