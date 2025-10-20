Происшествия 20.10.2025 в 16:32
Житель Бурятии продал мотоцикл и в тот же день украл его у нового владельца
Ворованную технику мужчина планировал продать еще раз
Текст: Андрей Константинов
В полицию Кабанского района с заявлением о краже обратилась 23-летняя жительница Выдрино. Неизвестный похитил у нее мотоцикл, который она только что купила. Ущерб составил 80 тысяч рублей.
Полицейские преступили к поиску преступника и вскоре вышли на его след. Им оказался 41-летний бывший владелец мотоцикла.
«В ходе допроса злоумышленник признался, что после продажи мотоцикла оставил себе запасные ключи от замка зажигания. В тот же день, возвращавшись домой, он увидел свой бывший мотоцикл припаркованным возле одного из подъездов. Недолго думая, мужчина похитил байк для дальнейшей перепродажи», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мотоцикл у мужчины изъяли и вернули новой хозяйке.
Тегикража