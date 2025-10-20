Происшествия 20.10.2025 в 17:01

«Если учитель невиновен, мы его в обиду не дадим»

Министр образования Бурятии пообещал разобраться в драке учителя и ученика
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
В Бурятии продолжаются разбирательства вокруг скандальной драки между учителем и учеников в школе Поселья. Как сообщил министр образования и науки Валерий Поздняков, по факту инцидента министерство начало расследование. По итогам проверок действиям участников конфликта дадут правовую оценку.

- В конфликте всегда виноваты обе стороны. В данном случае сторонами конфликта являются учитель и ученик. На месте работает комиссия районного управления образования, школьная комиссия. Сегодня будет проведено заседание службы медиации школы по данному вопросу, с приглашением сторон конфликта, в том числе и родителей. Также работают следственные органы. Поэтому мы все между собой взаимодействуем, в том числе уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия. Поэтому общие выводы сделаем по окончанию проведения проверок. Но у нас есть механизм защиты преподавателей. И если учитель невиновен, мы его в обиду не дадим, - отметил Валерий Поздняков.

Как уточнил министр, ввязавшийся в драку учитель молод и не имеет достаточного опыта для решения подобных конфликтов. Но авторитет учителя у учеников должен быть на высоком уровне, ни в коем случае недопустимо пренебрежительное отношение к учителю.

Напомним, конфликт начался с того, что ученик обрызгал учителя из водяного пистолета, в результате потасовки школьник получил травму – перелом кисти.

Ранее конфликт в школе прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина, назвавшая произошедшее абсолютно неприемлемым

«Школа — это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», - заявила она. 

Высказался по скандальной ситуации и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он встал на сторону педагога.

«Обязанность ученика — уважать своего учителя. Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным — в первую очередь он остаётся твоим учителем», - отметил Алексей Цыденов.

Тем временем Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту случившегося уголовного дела. Его фигурантами стали «должностные лица администрации образовательного учреждения». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
