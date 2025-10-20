Происшествия 20.10.2025 в 17:29

В Улан-Удэ у производителя еды для «Николаевского» нашли грубые нарушения

Работа предприятия приостановлена
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ Роспотребнадзор проверил ООО «Восток», которое готовило еду для последующей продажи в магазинах торговой сети «Николаевский».

«В цехе готовой продукции ООО «Восток» выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем деятельность объекта была приостановлена. Также приостановлена реализация готовой кулинарной продукции, произведенной в цехе и находящейся в торговой сети, в объеме 6,4 тонн», - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, на предприятии ежедневно изготавливали 227 наименований продукции общим весом 2,5 тонны. Она распределялась по торговым точкам сети «Николаевский».

«В настоящее время проводятся лабораторные исследования 208 проб из объектов внешней среды (пищевые продукты, вода, смывы, дезинфицирующие средства), отобранные на предприятии и торговой сети», - сообщили в Роспотреднадзоре.

Напомним, на данный момент в Улан-Удэ выявлено 89 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, 55 человек госпитализированы в инфекционную больницу. Половина заболевших – дети. Известно, что все пострадавшие покупали продукцию ООО «Восток».

«Состояние больных удовлетворительное. Организовано и проводится медицинское наблюдение в отношении 296 контактных лиц», - отметили в ведомстве. 

По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В рамках расследования задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции ООО «Восток».
