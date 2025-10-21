В Улан-Удэ карусель в игровом центре рухнула на маленьких детей

В одном из детских игровых центров города Улан-Удэ на 6-летнюю девочку упала тяжелая часть конструкции детской карусели, в виде кроны дерева. В результате этого ребенку причинены телесные повреждения, потребовавшие госпитализации.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

- По данным следствия, 9 октября вечером в детском игровом центре в результате поломки карусели на 6-летнюю девочку упало навершие, которым ребенку причинены травмы головы и ушибы различных участков тела. Рядом также находились другие дети, они не пострадали.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - сообщили в Следкоме республики.

Фото: Следком Бурятии