Происшествия 21.10.2025 в 09:48

Конь лишил пассажира маршрутки важного органа

В Забайкалье в результате ДТП с конем мужчина оказался в реанимации и лишился селезёнки
Текст: Иван Иванов
Конь лишил пассажира маршрутки важного органа
Фото: прокуратура Забайкальского края

Мужчина, который возвращался с вахты домой в маршрутке, столкнувшейся с конем в Шилкинском районе Забайкалья, несколько дней провел в реанимации и лишился селезенки. Об этом сообщает «Чита.Ру».

Маршрутка утром 1 октября столкнулась с конем, а затем с автомобилем УАЗ на трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи рядом с селом Мирсаново в Шилкинском районе. По данным Минздрава, в ДТП пострадали шесть человек, пятеро из которых госпитализировали в Шилкинскую ЦРБ. Прокуратура Забайкалья начала проверку по факту аварии, в том числе соблюдение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, перевозки пассажиров, а также требований по выпасу скота.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия следователем Шилкинского отдела МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

забайкалье ДТП лошадь

