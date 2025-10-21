Происшествия 21.10.2025 в 10:34
Лоббист повышения тарифов в Бурятии оказался не чист на руку
Силовики подозревают экс-директора ПАО «Россети Сибирь» в получении взятки
Текст: Андрей Константинов
В Красноярске правоохранители арестовали бывшего генерального директора ПАО «Россети Сибирь» 50-летнего Павла Акилина. Он руководил компанией с весны 2019 до весны 2025 года и не раз бывал в Бурятии, где активно продвигал так называемое регуляторное соглашение, предусматривающее ускоренное повышение тарифов.
Как сообщает «КоммерсантЪ», Павла Акилина обвиняют в получении особо крупной взятки в последний день шестилетней работы на своем посту. По версии следствия, именно тогда он получил 2 млн рублей от руководства компании-субподрядчика «Энергоимпульс» в виде отката за первоочередную оплату скопившихся перед ней долгов по ранее выполненным контрактам в обход других контрагентов.
Но эта сумма может быть только верхушкой айсберга. Как сообщает издание со ссылкой на расчеты специалистов, привлеченных следствием, сумма прямого и косвенного ущерба от действий экс-главы сибирских «Россетей» может достигать 1,5 млрд рублей.
Напомним, Павел Акилин не раз бывал в Бурятии, где расположен филиал компании - «Бурятэнерго». Он, в частности, курировал перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление в рамках программы «Чистый воздух». Также г-н Акилин активно лоббировал так называемое регуляторное соглашение, предусматривающее ускоренное повышение тарифов, утверждая, что, если его не принять, энергосистему республики ждет крах.
