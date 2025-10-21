В Бурятии росгвардейцы спасли замерзавшего возле «заброшки» мужчину

В селе Кырен Тункинского района Бурятии ранним утром возле заброшенного здания заметили лежащего на земле мужчину. Очевидцы сообщили об этом в Росгвардию.

Правоохранители направились на место для проверки и оказания помощи. Сигнал подтвердился – человек лежал в снегу за углом заброшенного здания, не заметном с дороги.

Росгвардейцы осмотрели мужчину и, удостоверившись, что тот жив, вызвали скорую помощь. Сельчанин самостоятельно передвигаться не мог, речь его была невнятной.

«Сотрудники вневедомственной охраны помогли загрузить гражданина в карету скорой медицинской помощи для дальнейшего доставления в лечебное учреждение. 55-летний местный житель был госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

