Происшествия 21.10.2025 в 14:41
«Я отключилась — не помню, что было»
Сибирячка случайно убила мужа, защищаясь от его побоев
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле 60-летней пенсионерки, которую обвинили в убийстве мужа. Как сообщает КП-Новосибирск, все произошло в ночь на 8 января 2024 года. В ноябре 2023 года пенсионер Михаил уехал из квартиры жены Надежды в Новосибирске, где они жили вместе, на свою квартиру в пригороде. После рождества сибирячка уговорила подругу поехать к Михаилу и выяснить, что с ним.
- Надежда с подругой приехали в Красный Яр, их встретил пьяный Михаил. Женщины стали убеждать его вернуться и пройти лечение. Михаил в конце концов согласился, но уезжать сразу не хотел – предложил выспаться и с утра вернуться в Новосибирск, – рассказал Иван Дьяченко, адвокат женщины.
Около девяти вечера подруга Надежды легла спать, а Михаил продолжил пить. Надежда попробовала его остановить, отобрала бутылку.
- Муж схватил меня, начал душить — я стала терять сознание. Дальше ничего не помню, очнулась утром рядом с подругой на диване, – рассказывала Надежда следователям.
Потом женщина зашла в ванную и ужаснулась – рядом с умывальником лежал мертвый Михаил. Надежда вызвала скорую, медики констатировали смерть мужчины. Полиция нашла осколки бутылки: по версии следствия, именно ей жена ударила пьяного супруга.
Надежду задержали, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. На время следствия сибирячку поместили под домашний арест.
- Судмедэксперты установили, что смерть Михаила наступила от потери крови. На затылке обнаружили скальпированные раны, которые могли бы образоваться от ножа и от другого режущего предмета. Мужчина умер от сильной кровопотери. Экспертиза допустила, что телесные повреждения могли нанести и «розочкой» от разбитой бутылки, которая оставляет рваные края у раны, – рассказал адвокат женщины. – Кроме того, на теле погибшего обнаружили более 17 синяков и ссадин от ударов твердым тупым предметом, которые нанесли Михаилу за 2-3 дня до дня смерти. Моя подзащитная спрашивала у Михаила про синяки на ноге, он в ответ сказал: «Упал». Но это невозможно, скорее всего, его избивали и весьма сильно, а он это скрыл.
60-летняя Надежда не признала вину в непреднамеренном убийстве собственного мужа.
- У Надежды на руках и под ногтями не было никаких биологических материалов, которые указывали бы на ее причастность к убийству, притом было доказано, что сразу после убийства она не мыла руки. Во время драки с мужем она получила несколько синяков и ушибов, на шее у нее остались следы от удушения, - продолжает Илья Дьяченко. - Надежда запросила суд присяжных, ей отказали. Прокуратура несколько раз возвращала уголовное дело на доследование, в итоге обвинение переквалифицировали на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». Версия об участии третьих лиц, которые могли бы проникнуть в квартиру и убить Михаила, даже не рассматривалась. Хотя соседи слышали, как около полуночи дверь в квартиру Михаила кто-то открыл.
В сентябре 2024 года Новосибирский районный суд освободил женщину из-под домашнего ареста. В начале 2025 года вынес приговор и признал Надежду виновной, назначив полтора года ограничения свободы.
Брат погибшего был против и подал апелляцию на решение суда: ближайшее заседание состоится 31 октября.
- Надежда до сих пор переживает смерть мужа, на суде она признала вину в превышении самообороны лишь потому, что отключилась и не помнит, что происходило. Если бы был суд присяжных, то ее бы оправдали, – считает адвокат Иван Дьяченко. - Мы надеемся, что суд вновь исследует все доказательства и примет справедливое решение.
*Имена изменены
- Надежда с подругой приехали в Красный Яр, их встретил пьяный Михаил. Женщины стали убеждать его вернуться и пройти лечение. Михаил в конце концов согласился, но уезжать сразу не хотел – предложил выспаться и с утра вернуться в Новосибирск, – рассказал Иван Дьяченко, адвокат женщины.
Около девяти вечера подруга Надежды легла спать, а Михаил продолжил пить. Надежда попробовала его остановить, отобрала бутылку.
- Муж схватил меня, начал душить — я стала терять сознание. Дальше ничего не помню, очнулась утром рядом с подругой на диване, – рассказывала Надежда следователям.
Потом женщина зашла в ванную и ужаснулась – рядом с умывальником лежал мертвый Михаил. Надежда вызвала скорую, медики констатировали смерть мужчины. Полиция нашла осколки бутылки: по версии следствия, именно ей жена ударила пьяного супруга.
Надежду задержали, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. На время следствия сибирячку поместили под домашний арест.
- Судмедэксперты установили, что смерть Михаила наступила от потери крови. На затылке обнаружили скальпированные раны, которые могли бы образоваться от ножа и от другого режущего предмета. Мужчина умер от сильной кровопотери. Экспертиза допустила, что телесные повреждения могли нанести и «розочкой» от разбитой бутылки, которая оставляет рваные края у раны, – рассказал адвокат женщины. – Кроме того, на теле погибшего обнаружили более 17 синяков и ссадин от ударов твердым тупым предметом, которые нанесли Михаилу за 2-3 дня до дня смерти. Моя подзащитная спрашивала у Михаила про синяки на ноге, он в ответ сказал: «Упал». Но это невозможно, скорее всего, его избивали и весьма сильно, а он это скрыл.
60-летняя Надежда не признала вину в непреднамеренном убийстве собственного мужа.
- У Надежды на руках и под ногтями не было никаких биологических материалов, которые указывали бы на ее причастность к убийству, притом было доказано, что сразу после убийства она не мыла руки. Во время драки с мужем она получила несколько синяков и ушибов, на шее у нее остались следы от удушения, - продолжает Илья Дьяченко. - Надежда запросила суд присяжных, ей отказали. Прокуратура несколько раз возвращала уголовное дело на доследование, в итоге обвинение переквалифицировали на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». Версия об участии третьих лиц, которые могли бы проникнуть в квартиру и убить Михаила, даже не рассматривалась. Хотя соседи слышали, как около полуночи дверь в квартиру Михаила кто-то открыл.
В сентябре 2024 года Новосибирский районный суд освободил женщину из-под домашнего ареста. В начале 2025 года вынес приговор и признал Надежду виновной, назначив полтора года ограничения свободы.
Брат погибшего был против и подал апелляцию на решение суда: ближайшее заседание состоится 31 октября.
- Надежда до сих пор переживает смерть мужа, на суде она признала вину в превышении самообороны лишь потому, что отключилась и не помнит, что происходило. Если бы был суд присяжных, то ее бы оправдали, – считает адвокат Иван Дьяченко. - Мы надеемся, что суд вновь исследует все доказательства и примет справедливое решение.
*Имена изменены
Тегиубийство