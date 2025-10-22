«После случившегося на нас обрушилась волна ненависти»

20 октября республику облетела шокирующая новость: в школе села Поселье произошла драка между учителем и учеником. Учащийся восьмого класса сломал руку об голову преподавателя, отрабатывая на педагоге борцовский прием. Учитель сейчас находится в больнице в отделении нейрохирургии, а родители не в меру агрессивного школьника заявили на учителя в полицию.Инцидент произошел 17 октября в раздевалке. На кадрах видео, которые облетели интернет, видно, что подросток бьет лежащего на полу учителя. Бьет наотмашь, с остервенением, кулаками по голове. Что называется, от всей души. Вдоволь намахавшись кулаками, пытается придушить педагога, обхватывая его за шею со спины. Учитель лежит на полу под учеником и не пытается сопротивляться и как-то отвечать на удары.Разнимать дерущихся взялся другой подросток, который смог оттащить разъяренного одноклассника от педагога. Однако на том же видео с упреками он обращается почему-то к учителю, а не к школьнику. «Вы что делаете?!» - выпаливает он, обращаясь к преподавателю.За стычкой наблюдала толпа подростков: кто-то молча снимал происходящее на телефон, кто-то улюлюкал, а кто-то комментировал происходящее с помощью нецензурной лексики.«Шоу» прекратилось с появлением в раздевалке других педагогов, которые велели всем оттуда выйти и высказали свое возмущение происходящим. «А учитель первый начал», - заявили школьники в оправдание своих действий.Как и у любой спорной ситуации, в этой также есть две версии - детей и родственников учителя. Школьники уверяют, что учитель начал драку первым. Якобы школьник во время перемены случайно обрызгал педагога из водного пистолета, тот рассердился, пнул его и позвал в раздевалку, где и начал бить не в меру шаловливого подростка.Другая версия случившегося гласит, что драку спровоцировали сами дети. Они позвали педагога в раздевалку — якобы там что-то происходит и ему нужно вмешаться. Когда он туда зашел, ученик напал с кулаками.О второй версии конфликта наша редакция узнала от сестры пострадавшего педагога. Оксана очень возмущена случившимся и переживает за брата — за его здоровье и за последствия, которые могут быть в результате конфликта. Женщина в подробностях рассказала нам все, что знает о своем брате. Уверяет, что он никогда бы не поднял руку на ребенка.- С 20 октября брат находится в больнице, у него закрытая черепно-мозговая травма. Тошнота, рвота, сильная головная боль была. Опухла голова, лицо в синяках… После случившегося на нас обрушилась волна ненависти, хотя на кадрах видно, что это дети напали на моего брата. Это явно была провокация. Ученики специально провоцировали на конфликт, возможно, из-за личной неприязни. Он хороший, требовательный педагог. Возможно, точили зуб из-за плохих оценок… Главный агрессор избил брата настолько сильно, что у него самого пострадала кисть руки. Когда пришел следователь, мать ученика подала заявление, принесла медзаключение о том, что у ребенка сломан палец. Хотя травму спровоцировал сам школьник, - с дрожью в голосе рассказывает сестра учителя.Оксана сообщила, что ее брату 39 лет, и он работает в школе третий год. Профильного педагогического образования у него нет, зато есть многолетний стаж работы в области физики.- Окончил физико-математическую школу в Новосибирске, учился в Москве, окончил аспирантуру… Работал по полученной профессии. Когда позвали работать в школу, воспринял это предложение с воодушевлением, был настроен трудиться, учить детей. Брат принимает активное участие в общественной деятельности, участвует в различных мероприятиях школы. Коллеги-учителя его ценят и готовят петицию в поддержку… То, что произошло, просто в голове не укладывается. Не понимаю, откуда столько агрессии у ребенка? - негодует женщина.Произошедшее, разумеется, не могло остаться незамеченным различными контролирующими, силовыми и надзорными органами. Конфликт между учителем физики и учеником взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина.- Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа – это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребенок в стенах школы должен быть защищен – и точка, - прокомментировала детский омбудсмен.Тем временем Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту случившегося уголовного дела. Его фигурантами стали «должностные лица администрации образовательного учреждения». Дело возбуждено по статье халатность.- По данным следствия, 17 октября в селе Поселье администрацией местной школы допущена конфликтная ситуация, переросшая в обоюдную драку между учителем и одним из учеников, в ходе которой ребенку причинены телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Расследование преступления поставлено на контроль руководителем Следственного управления, - сообщили в следственном ведомстве.Проверку происшествия проводят полиция и прокуратура Бурятии.- 17 октября в полицию Иволгинского района поступило сообщение из медицинской организации о конфликте в одной из местных школ, в ходе которого были получены травмы участниками инцидента. По данному факту проводится проверка, а также работа с педагогическим составом и учащимися с целью установления всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили «Номер один» в МВД по Бурятии.Тем временем в управлении образования администрации Иволгинского района сообщили, что учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.Сестра пострадавшего учителя Оксана говорит, что ее брат растерян и пока не понимает, что будет делать дальше. Захочет ли и дальше работать учителем физики или уйдет из преподавания.- Хочется добиться правды и поднять статус учителя. Сейчас педагоги в нашей стране абсолютно бесправны. Избить учителя, записать на видео и хайпануть на этом стало нормой. Хотелось бы привлечь внимание общественности к незащищенности учителей, - говорит Оксана.Свое мнение по поводу драки высказал глава Бурятии в своем официальном канале. Алексей Цыденов назвал произошедшее «вопиющим случаем» и сообщил, что с «участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями».- Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя. Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным, в первую очередь он остается учителем! Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы у ваших детей было образование, чтобы в наши школы приходили молодые учителя, научите детей уважать учителя. Учителя - тоже люди: они совершают ошибки, бывают неидеальными. Но покажите мне идеального ученика и неошибающегося родителя. Мы все неидеальны. Уважение ученика к учителю — это основа, - обозначил глава республики свою позицию.Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, который встал на сторону педагога. Депутат высказал мнение о том, что авторитет учителя должен быть непререкаем, привел в пример воспитанников кадетского училища, которые не то что голос повысить, даже косо не могут посмотреть на своих наставников.Дамдинцурунов призвал всех родителей провести беседу с детьми и заверил, что если бы его дети участвовали в подобном, то наказание было бы самым серьезным.В интернете большинство жителей республики встали на сторону учителя. «Исключить из школы ученика», «Я на стороне учителя, никакого уважения», «В любом случае глупая наглость со стороны ученика».Анализируя происходящее, возникает вопрос: как такой инцидент вообще стал возможен? И почему это случилось именно в Поселье? Но если задуматься, напрашивается вывод: произошедшее — логичное продолжение всей жизни городских пригородов. Кроме школы, детского сада и амбулатории в Поселье ничего больше нет, что ограничивает возможности для нормального проведения досуга. Все это может способствовать формированию деструктивного поведения.Дети, живущие в условиях социальной изоляции, часто не имеют хороших примеров для подражания. Родители, взрослые в их окружении могут быть заняты решением собственных проблем. Отсутствие положительных моделей поведения лишает детей необходимых навыков взаимодействия и социализации.Кроме того, скука и отсутствие интересных активностей создают почву для формирования преступных наклонностей. Когда у детей нет других возможностей самовыражения, они могут прибегать к насилию или правонарушениям, чтобы привлечь к себе внимание или ощутить адреналин.Такое положение дел создает порочный круг. Дети начинают воспринимать окружающий мир как враждебный, и единственным языком, который они понимают, становится сила.Для улучшения ситуации необходимо комплексное решение: развитие социальной инфраструктуры, создание возможностей для занятий спортом, искусством и другими видами досуга. Также важно работать с родителями, дети должны знать и понимать, что у них есть не только права, но и обязанности. Внимание и воспитание родителями основ поведения — это краеугольный камень устойчивого общества.