Происшествия 22.10.2025 в 06:00
«После случившегося на нас обрушилась волна ненависти»
Избитый учитель физики оказался в больнице с черепно-мозговой травмой
Текст: Лариса Ситник
20 октября республику облетела шокирующая новость: в школе села Поселье произошла драка между учителем и учеником. Учащийся восьмого класса сломал руку об голову преподавателя, отрабатывая на педагоге борцовский прием. Учитель сейчас находится в больнице в отделении нейрохирургии, а родители не в меру агрессивного школьника заявили на учителя в полицию.
«Вы что делаете?!»
Инцидент произошел 17 октября в раздевалке. На кадрах видео, которые облетели интернет, видно, что подросток бьет лежащего на полу учителя. Бьет наотмашь, с остервенением, кулаками по голове. Что называется, от всей души. Вдоволь намахавшись кулаками, пытается придушить педагога, обхватывая его за шею со спины. Учитель лежит на полу под учеником и не пытается сопротивляться и как-то отвечать на удары.
Разнимать дерущихся взялся другой подросток, который смог оттащить разъяренного одноклассника от педагога. Однако на том же видео с упреками он обращается почему-то к учителю, а не к школьнику. «Вы что делаете?!» - выпаливает он, обращаясь к преподавателю.
За стычкой наблюдала толпа подростков: кто-то молча снимал происходящее на телефон, кто-то улюлюкал, а кто-то комментировал происходящее с помощью нецензурной лексики.
«Шоу» прекратилось с появлением в раздевалке других педагогов, которые велели всем оттуда выйти и высказали свое возмущение происходящим. «А учитель первый начал», - заявили школьники в оправдание своих действий.
Как и у любой спорной ситуации, в этой также есть две версии - детей и родственников учителя. Школьники уверяют, что учитель начал драку первым. Якобы школьник во время перемены случайно обрызгал педагога из водного пистолета, тот рассердился, пнул его и позвал в раздевалку, где и начал бить не в меру шаловливого подростка.
Другая версия случившегося гласит, что драку спровоцировали сами дети. Они позвали педагога в раздевалку — якобы там что-то происходит и ему нужно вмешаться. Когда он туда зашел, ученик напал с кулаками.
«Пошел в школу с воодушевлением»
О второй версии конфликта наша редакция узнала от сестры пострадавшего педагога. Оксана очень возмущена случившимся и переживает за брата — за его здоровье и за последствия, которые могут быть в результате конфликта. Женщина в подробностях рассказала нам все, что знает о своем брате. Уверяет, что он никогда бы не поднял руку на ребенка.
- С 20 октября брат находится в больнице, у него закрытая черепно-мозговая травма. Тошнота, рвота, сильная головная боль была. Опухла голова, лицо в синяках… После случившегося на нас обрушилась волна ненависти, хотя на кадрах видно, что это дети напали на моего брата. Это явно была провокация. Ученики специально провоцировали на конфликт, возможно, из-за личной неприязни. Он хороший, требовательный педагог. Возможно, точили зуб из-за плохих оценок… Главный агрессор избил брата настолько сильно, что у него самого пострадала кисть руки. Когда пришел следователь, мать ученика подала заявление, принесла медзаключение о том, что у ребенка сломан палец. Хотя травму спровоцировал сам школьник, - с дрожью в голосе рассказывает сестра учителя.
Оксана сообщила, что ее брату 39 лет, и он работает в школе третий год. Профильного педагогического образования у него нет, зато есть многолетний стаж работы в области физики.
- Окончил физико-математическую школу в Новосибирске, учился в Москве, окончил аспирантуру… Работал по полученной профессии. Когда позвали работать в школу, воспринял это предложение с воодушевлением, был настроен трудиться, учить детей. Брат принимает активное участие в общественной деятельности, участвует в различных мероприятиях школы. Коллеги-учителя его ценят и готовят петицию в поддержку… То, что произошло, просто в голове не укладывается. Не понимаю, откуда столько агрессии у ребенка? - негодует женщина.
После драки
Произошедшее, разумеется, не могло остаться незамеченным различными контролирующими, силовыми и надзорными органами. Конфликт между учителем физики и учеником взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина.
- Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа – это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребенок в стенах школы должен быть защищен – и точка, - прокомментировала детский омбудсмен.
Тем временем Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту случившегося уголовного дела. Его фигурантами стали «должностные лица администрации образовательного учреждения». Дело возбуждено по статье халатность.
- По данным следствия, 17 октября в селе Поселье администрацией местной школы допущена конфликтная ситуация, переросшая в обоюдную драку между учителем и одним из учеников, в ходе которой ребенку причинены телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Расследование преступления поставлено на контроль руководителем Следственного управления, - сообщили в следственном ведомстве.
Проверку происшествия проводят полиция и прокуратура Бурятии.
- 17 октября в полицию Иволгинского района поступило сообщение из медицинской организации о конфликте в одной из местных школ, в ходе которого были получены травмы участниками инцидента. По данному факту проводится проверка, а также работа с педагогическим составом и учащимися с целью установления всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили «Номер один» в МВД по Бурятии.
Тем временем в управлении образования администрации Иволгинского района сообщили, что учителя отстранили от работы до выяснения обстоятельств.
«Уважение к учителю — это основа»
Сестра пострадавшего учителя Оксана говорит, что ее брат растерян и пока не понимает, что будет делать дальше. Захочет ли и дальше работать учителем физики или уйдет из преподавания.
- Хочется добиться правды и поднять статус учителя. Сейчас педагоги в нашей стране абсолютно бесправны. Избить учителя, записать на видео и хайпануть на этом стало нормой. Хотелось бы привлечь внимание общественности к незащищенности учителей, - говорит Оксана.
Свое мнение по поводу драки высказал глава Бурятии в своем официальном канале. Алексей Цыденов назвал произошедшее «вопиющим случаем» и сообщил, что с «участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями».
- Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя. Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным, в первую очередь он остается учителем! Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы у ваших детей было образование, чтобы в наши школы приходили молодые учителя, научите детей уважать учителя. Учителя - тоже люди: они совершают ошибки, бывают неидеальными. Но покажите мне идеального ученика и неошибающегося родителя. Мы все неидеальны. Уважение ученика к учителю — это основа, - обозначил глава республики свою позицию.
Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, который встал на сторону педагога. Депутат высказал мнение о том, что авторитет учителя должен быть непререкаем, привел в пример воспитанников кадетского училища, которые не то что голос повысить, даже косо не могут посмотреть на своих наставников.
Дамдинцурунов призвал всех родителей провести беседу с детьми и заверил, что если бы его дети участвовали в подобном, то наказание было бы самым серьезным.
Дети окраин
В интернете большинство жителей республики встали на сторону учителя. «Исключить из школы ученика», «Я на стороне учителя, никакого уважения», «В любом случае глупая наглость со стороны ученика».
Анализируя происходящее, возникает вопрос: как такой инцидент вообще стал возможен? И почему это случилось именно в Поселье? Но если задуматься, напрашивается вывод: произошедшее — логичное продолжение всей жизни городских пригородов. Кроме школы, детского сада и амбулатории в Поселье ничего больше нет, что ограничивает возможности для нормального проведения досуга. Все это может способствовать формированию деструктивного поведения.
Дети, живущие в условиях социальной изоляции, часто не имеют хороших примеров для подражания. Родители, взрослые в их окружении могут быть заняты решением собственных проблем. Отсутствие положительных моделей поведения лишает детей необходимых навыков взаимодействия и социализации.
Кроме того, скука и отсутствие интересных активностей создают почву для формирования преступных наклонностей. Когда у детей нет других возможностей самовыражения, они могут прибегать к насилию или правонарушениям, чтобы привлечь к себе внимание или ощутить адреналин.
Такое положение дел создает порочный круг. Дети начинают воспринимать окружающий мир как враждебный, и единственным языком, который они понимают, становится сила.
Для улучшения ситуации необходимо комплексное решение: развитие социальной инфраструктуры, создание возможностей для занятий спортом, искусством и другими видами досуга. Также важно работать с родителями, дети должны знать и понимать, что у них есть не только права, но и обязанности. Внимание и воспитание родителями основ поведения — это краеугольный камень устойчивого общества.
