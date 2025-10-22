Происшествия 22.10.2025 в 08:46

Ночью в районе Бурятии сгорел Дом культуры

Виновник пожара пока не известен
Текст: Елена Кокорина
Ночью в районе Бурятии сгорел Дом культуры

В селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии сегодня горело одноэтажное здание Дома культуры. О ночном тушении пожара сообщили в МЧС республики.

- Угрозы распространения огня на соседние строения не было. В результате пожара огнем была уничтожена деревянная кровля, а также повреждены стены изнутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров., - рассказали в ГО и ЧС республики.

В тушении участвовали 14 пожарных и четыре единицы техники. Пострадавших нет. Предварительная причина загорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Фото: МЧС РБ

