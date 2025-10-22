В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина

Накануне в Прибайкальском районе Бурятии произошла смертельная авария на перевале «Мандрик». Там столкнулись большегруз и легковушка.

Направляясь в сторону Иркутска, 34-летний водитель Тойота Ипсум не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Ситрак».

В ДТП погибла 26-летняя пассажирка легкового автомобиля. А водителя с многочисленными травмами госпитализировали в РКБ, отметили в ТГ-канале «Прибайкалье-инфо.24/7».

В УГИБДД по Бурятии добавили, что у мужчины не было права управления ТС.