Происшествия 22.10.2025 в 09:22
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
Трагедия произошла на перевале «Мандрик»
Текст: Карина Перова
Накануне в Прибайкальском районе Бурятии произошла смертельная авария на перевале «Мандрик». Там столкнулись большегруз и легковушка.
Направляясь в сторону Иркутска, 34-летний водитель Тойота Ипсум не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Ситрак».
В ДТП погибла 26-летняя пассажирка легкового автомобиля. А водителя с многочисленными травмами госпитализировали в РКБ, отметили в ТГ-канале «Прибайкалье-инфо.24/7».
В УГИБДД по Бурятии добавили, что у мужчины не было права управления ТС.
Тегисмертельное ДТП мандрик