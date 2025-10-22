Происшествия 22.10.2025 в 10:10

В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку

Авария произошла в Иволгинском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку
Фото: архив «Номер один»

Вчера на дорогах Бурятии произошло 28 аварий с механическими повреждениями, в том числе и с пострадавшими.

Так, на трассе в Иволгинском районе почти в семь часов вечера 54-летний водитель автомобиля «Тойота Лайт Эйс», следуя в сторону Кяхты, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Тойотой Приус Альфа» под управлением 63-летнего мужчины.

«Водителя «Тойота Лайт Эйс» с травмами различной тяжести госпитализировали в медучреждение», - отметили в УГИБДД по Бурятии.

В ТГ-канале Иволга-инфо.24/7 подчеркнули, что автомобилиста зажало, ее вызволяли спасатели. «Мужчину передали медикам, предварительно, с переломами таза и плеча», - писали ранее в группе.

Теги
авария ДТП

Все новости

Житель Улан-Удэ угонял машины ради забавы
22.10.2025 в 10:16
В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку
22.10.2025 в 10:10
В Бурятии зэки собрали рекордный урожай
22.10.2025 в 09:46
В Бурятии рассказали, как получить деньги за пьяных водителей
22.10.2025 в 09:44
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
22.10.2025 в 09:22
Пенсионерка из Улан-Удэ слила мошенникам заначку дочери
22.10.2025 в 09:10
Антикризисный подход
22.10.2025 в 09:00
Кредитные каникулы для самозанятых
22.10.2025 в 09:00
Жители Бурятии утепляют дома эковатой
22.10.2025 в 08:55
Ночью в районе Бурятии сгорел Дом культуры
22.10.2025 в 08:46
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Житель Улан-Удэ угонял машины ради забавы
Вдоволь накатавшись, мужчина бросил их в отдаленных местах
22.10.2025 в 10:16
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
Трагедия произошла на перевале «Мандрик»
22.10.2025 в 09:22
Ночью в районе Бурятии сгорел Дом культуры
Виновник пожара пока не известен
22.10.2025 в 08:46
«После случившегося на нас обрушилась волна ненависти»
Избитый учитель физики оказался в больнице с черепно-мозговой травмой
22.10.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru