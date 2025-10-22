В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку

Вчера на дорогах Бурятии произошло 28 аварий с механическими повреждениями, в том числе и с пострадавшими.

Так, на трассе в Иволгинском районе почти в семь часов вечера 54-летний водитель автомобиля «Тойота Лайт Эйс», следуя в сторону Кяхты, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Тойотой Приус Альфа» под управлением 63-летнего мужчины.

«Водителя «Тойота Лайт Эйс» с травмами различной тяжести госпитализировали в медучреждение», - отметили в УГИБДД по Бурятии.

В ТГ-канале Иволга-инфо.24/7 подчеркнули, что автомобилиста зажало, ее вызволяли спасатели. «Мужчину передали медикам, предварительно, с переломами таза и плеча», - писали ранее в группе.