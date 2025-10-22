Житель Улан-Удэ угонял машины ради забавы

В Улан-Удэ полиция задержала 29-летнего горожанина, которого считает причастным как минимум к трем угонам машин на территории города.Как рассказали в МВД Бурятии, сообщение о первом угоне поступило в полицию в июне. Мужчина рассказал, что вечером припарковал свою «Камри» возле дома на улице Буйко, а утром машины на месте не оказалось.Еще два аналогичных заявления об угонах поступили в полицию в июле. Потерпевшие также оставили свои автомобили у жилых домов, а утром их уже не было.«В ходе проведения проверок сотрудники полиции обнаружили все угнанные автомобили. По фактам угонов были возбуждены уголовные дела. В рамках расследования удалось установить личность злоумышленника, который впоследствии был задержан», - сообщили в МВД.После задержания парень не стал отрицать свою вину и пояснил, что по ночам, прогуливаясь по городу, он неоднократно угонял машины ради поездок. Накатавшись, молодой человек бросал их вдали от мест преступлений. Как выяснилось, ранее злоумышленник уже был судим за имущественные преступления. Сейчас он официально нигде не работает.Как отметили в полиции, совершению угонов способствовала беспечность самих владельцев машин. В двух из трех случаев водители оставляли автомобили незапертыми с ключами в салоне.