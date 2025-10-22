Происшествия 22.10.2025 в 11:13

В Бурятии беглецы выдают себя нервозностью и неопрятным видом

Это сразу привлекает внимание правоохранителей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии беглецы выдают себя нервозностью и неопрятным видом
Фото: Росгвардия Бурятии
За прошедшие сутки в Бурятии росгвардейцы задержали сразу трех мужчин, находящихся в федеральном розыске.

Как рассказали в Росгвардии, в Железнодорожном районе Улан-Удэ внимание патруля привлек подозрительный прохожий. Он, заметив автомобиль правоохранителей, начал часто оборачиваться и ускорил шаг. Росгвардейцы задержали мужчину, который, как выяснилось, находится в ориентировке и был объявлен в три розыска: два федеральных и оперативный.

В Мухоршибирском районе мужчина привлёк внимание росгвардейцев своим неопрятным видом. При проверке его личности стражи порядка выяснили, что он разыскивается за неуплату компенсации за мошенничество.

Третьего беглеца сотрудники вневедомственной охраны задержали в Советском районе Улан-Удэ. Мужчина находился в розыске за нарушение правил дорожного движения.

«Все задержанные переданы инициаторам розыска», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Теги
розыск

