В Бурятии беглецы выдают себя нервозностью и неопрятным видом

За прошедшие сутки в Бурятии росгвардейцы задержали сразу трех мужчин, находящихся в федеральном розыске.Как рассказали в Росгвардии, в Железнодорожном районе Улан-Удэ внимание патруля привлек подозрительный прохожий. Он, заметив автомобиль правоохранителей, начал часто оборачиваться и ускорил шаг. Росгвардейцы задержали мужчину, который, как выяснилось, находится в ориентировке и был объявлен в три розыска: два федеральных и оперативный.В Мухоршибирском районе мужчина привлёк внимание росгвардейцев своим неопрятным видом. При проверке его личности стражи порядка выяснили, что он разыскивается за неуплату компенсации за мошенничество.Третьего беглеца сотрудники вневедомственной охраны задержали в Советском районе Улан-Удэ. Мужчина находился в розыске за нарушение правил дорожного движения.«Все задержанные переданы инициаторам розыска», - сообщили в Росгвардии Бурятии.