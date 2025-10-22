Происшествия 22.10.2025 в 11:48
12 лет колонии получил военный из Бурятии, угробивший 8-летнюю девочку
Пьяный парень устроил лобовое ДТП на трассе
Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, по вине которого в мае этого года произошло жуткое ДТП. Мужчина не имел водительских прав и в момент аварии был пьян.
Напомним, трагедия произошла 28 мая на 38-м км федеральной автодороги Улан-Удэ - Кяхта возле отворота на село Колобки. Там 21-летний водитель «Тойоты Краун» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Клюгер», которая после столкновения вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 8-летняя девочка из «Клюгера», еще два пассажира этого автомобиля - 6-летний мальчик и 76-летний мужчина – получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Находившийся за рулем «Тойоты Краун» молодой человек не имел водительских прав и был пьян. Результат его освидетельствования показал 0,24 мг/л.
Поскольку виновник ДТП был военнослужащим, его дело рассматривал военный суд. Он признал парня виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсаций за гибель и увечье попавших в аварию людей.
