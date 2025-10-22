Происшествия 22.10.2025 в 11:48

12 лет колонии получил военный из Бурятии, угробивший 8-летнюю девочку

Пьяный парень устроил лобовое ДТП на трассе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
12 лет колонии получил военный из Бурятии, угробивший 8-летнюю девочку
Фото: ГИБДД Бурятии
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, по вине которого в мае этого года произошло жуткое ДТП. Мужчина не имел водительских прав и в момент аварии был пьян.

Напомним, трагедия произошла 28 мая на 38-м км федеральной автодороги Улан-Удэ - Кяхта возле отворота на село Колобки. Там 21-летний водитель «Тойоты Краун» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Клюгер», которая после столкновения вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 8-летняя девочка из «Клюгера», еще два пассажира этого автомобиля - 6-летний мальчик и 76-летний мужчина – получили различные травмы и были доставлены в больницу. 

Находившийся за рулем «Тойоты Краун» молодой человек не имел водительских прав и был пьян. Результат его освидетельствования показал 0,24 мг/л.

Поскольку виновник ДТП был военнослужащим, его дело рассматривал военный суд. Он признал парня виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсаций за гибель и увечье попавших в аварию людей.
Теги
ДТП

Все новости

12 лет колонии получил военный из Бурятии, угробивший 8-летнюю девочку
22.10.2025 в 11:48
В Бурятии беглецы выдают себя нервозностью и неопрятным видом
22.10.2025 в 11:13
На севере Бурятии «спалили» очередных браконьеров
22.10.2025 в 11:12
С России снимут санкции
22.10.2025 в 11:11
В 2026 году кофе в Бурятии подорожает на 25%
22.10.2025 в 10:55
Монголы поехали по миру
22.10.2025 в 10:46
Отец пятерых детей погиб на Украине
22.10.2025 в 10:37
В Улан-Удэ с бутлегера-азербайджанца взыскали 2,1 млн рублей
22.10.2025 в 10:32
Житель Улан-Удэ угонял машины ради забавы
22.10.2025 в 10:16
В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку
22.10.2025 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Бурятии беглецы выдают себя нервозностью и неопрятным видом
Это сразу привлекает внимание правоохранителей
22.10.2025 в 11:13
Житель Улан-Удэ угонял машины ради забавы
Вдоволь накатавшись, мужчина бросил их в отдаленных местах
22.10.2025 в 10:16
В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку
Авария произошла в Иволгинском районе
22.10.2025 в 10:10
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
Трагедия произошла на перевале «Мандрик»
22.10.2025 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru