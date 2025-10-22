Происшествия 22.10.2025 в 12:42

Заключенный из Бурятии оказался неважным бойцом

Вместо свободы мужчина лишь добавил себе срок
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес суровый приговор военнослужащему, который подписал контракт из колонии, а потом несколько раз уходил в самоволку. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина сделал это три раза. Сначала, в январе этого года, он без уважительных причин вовремя не вернулся в часть из отпуска. Затем, в мае-июне и июне-июле, еще дважды самовольно оставлял места службы. 

За это бойца хотели признать дезертиром, но в суде его действия переквалифицировали на менее тяжкую ст. 337 УК РФ – «Самовольное оставление части или места службы».

Однако, поскольку контрактник уходил в самоволку трижды, а данные преступления были совершены в период «мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», его все равно ждало серьезное наказание. На это повлияло и прошлое самого бойца – ранее он был неоднократно судим за различные преступления. Последний свой срок – 5,5 лет лишения свободы в колонии особого режима – мужчина получил в 2024 году по приговору Заиграевского райсуда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и уклонение от административного надзора.

По итогам рассмотрения дела, с учетом неотбытого срока по предыдущей судимости, военный получил 13 лет колонии строгого режима.
спецоперация приговор

