Рядом с Селенгинским ЦКК в Бурятии вспыхнул пожар

В Кабанском районе Бурятии произошел пожар на промышленной площадке. Сообщение о задымлении в поле за территорией ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» поступило сегодня, 22 октября.

- К месту происшествия выехал личный состав Кабанского отряда ГПС РБ и добровольные пожарные. По прибытии было установлено, что горит бокс, предназначенный для хранения техники, используемой для вывоза твердых бытовых отходов. В результате пожара крыша бокса и пристроя полностью сгорели, на момент пожара техника в боксе отсутствовала. Общая площадь пожара составила 275 кв.м, - рассказали в ГО и ЧС.

Предварительной причиной возгорания является, короткое замыкание электропроводки.

Фото: ГО и ЧС