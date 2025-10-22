Происшествия 22.10.2025 в 13:39
Жителю Улан-Удэ дорого обойдется избиение медика
Делом занялся Следственный комитет, а ход расследования – на контроле у Бастрыкина
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ по факту нападения мужчины на медика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применение насилия к гражданам). Его расследуют сотрудники Следственного комитета. Как сообщили в ведомстве, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении агрессивного горожанина.
«Подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Сейчас фигурант помещен в изолятор временного содержания», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.
Напомним, происшествие случилось в ночь на 17 октября. Мужчина после употребления спиртных напитков и драки со знакомыми почувствовал недомогание. Его супруга вызвала скорую. Прибывший фельдшер после осмотра принял решение о госпитализации мужчины. Однако по пути в больницу горожанин начал дебоширить и кричать, попытался выпрыгнуть из машины на ходу, а затем ударил фельдшера кулаком по лицу. Медики были вынуждены нажать тревожную кнопку, после чего приехавшие на вызов росгвардейцы задержали агрессора.
Как уточнили в Следственном комитете, расследование уголовного дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
