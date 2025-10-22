В Улан-Удэ 69-летний мужчина получил ожоги, когда тушил пожар в гараже

Сегодня в Улан-Удэ загорелся гараж напротив улицы Буйко. 69-летний мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар.

От госпитализации пострадавший отказался. Прибывшие сотрудники МЧС, пять человек, ликвидировали возгорание за 20 с лишним минут. Площадь составила 28 «квадратов».

«Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем», - отметили в профильном министерстве.