Происшествия 22.10.2025 в 15:19

В Улан-Удэ 69-летний мужчина получил ожоги, когда тушил пожар в гараже

Возгорание произошло напротив улицы Буйко
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 69-летний мужчина получил ожоги, когда тушил пожар в гараже
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сегодня в Улан-Удэ загорелся гараж напротив улицы Буйко. 69-летний мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар.

От госпитализации пострадавший отказался. Прибывшие сотрудники МЧС, пять человек, ликвидировали возгорание за 20 с лишним минут. Площадь составила 28 «квадратов».

«Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем», - отметили в профильном министерстве.

