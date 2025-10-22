Происшествия 22.10.2025 в 15:19
В Улан-Удэ 69-летний мужчина получил ожоги, когда тушил пожар в гараже
Возгорание произошло напротив улицы Буйко
Текст: Карина Перова
Сегодня в Улан-Удэ загорелся гараж напротив улицы Буйко. 69-летний мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар.
От госпитализации пострадавший отказался. Прибывшие сотрудники МЧС, пять человек, ликвидировали возгорание за 20 с лишним минут. Площадь составила 28 «квадратов».
«Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем», - отметили в профильном министерстве.