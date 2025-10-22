Происшествия 22.10.2025 в 15:38

На Мандрике произошло серьезное ДТП

Между собой столкнулись легковушка и большегруз
A- A+
Текст: Служба информации «Номер один»
На Мандрике произошло серьезное ДТП
Фото «Номер один»

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за столкновения автомобиля «Shacman» и компактвэна «Toyota Ipsum».

Напомним, ранее в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщалось о смертельной аварии. Столкнулись большегруз и легковушка. 34-летний водитель автомобиля «Toyota Ipsum», направляясь в сторону Иркутска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом «Sitrak». 

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 26-летняя пассажирка легкового автомобиля. 

Не исключено, что речь идет об одном и том же ДТП.

Теги
ДТП Мандрик

Все новости

Бурятию соседи пока не смогут полностью обеспечить бензином
22.10.2025 в 16:13
Омуль в Бурятии попал в демографическую яму
22.10.2025 в 16:10
Тренер по воркауту из Улан-Удэ участвует в шоу СТС «Суперниндзя»
22.10.2025 в 16:07
В Бурятии ветеран спецоперации масштабирует ферму благодаря господдержке
22.10.2025 в 15:46
На Мандрике произошло серьезное ДТП
22.10.2025 в 15:38
В Улан-Удэ 69-летний мужчина получил ожоги, когда тушил пожар в гараже
22.10.2025 в 15:19
Сенатор от Бурятии досрочно сложил полномочия
22.10.2025 в 15:13
Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России
22.10.2025 в 14:58
Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком
22.10.2025 в 14:51
Петр Мордовской: «Пожар легче предотвратить»
22.10.2025 в 14:42
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ 69-летний мужчина получил ожоги, когда тушил пожар в гараже
Возгорание произошло напротив улицы Буйко
22.10.2025 в 15:19
Жителю Улан-Удэ дорого обойдется избиение медика
Делом занялся Следственный комитет, а ход расследования – на контроле у Бастрыкина
22.10.2025 в 13:39
Рядом с Селенгинским ЦКК в Бурятии вспыхнул пожар
В боксе с техникой замкнуло электропроводку
22.10.2025 в 13:24
Заключенный из Бурятии оказался неважным бойцом
Вместо свободы мужчина лишь добавил себе срок
22.10.2025 в 12:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru