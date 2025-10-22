На Мандрике произошло серьезное ДТП

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за столкновения автомобиля «Shacman» и компактвэна «Toyota Ipsum».

Напомним, ранее в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщалось о смертельной аварии. Столкнулись большегруз и легковушка. 34-летний водитель автомобиля «Toyota Ipsum», направляясь в сторону Иркутска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом «Sitrak».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 26-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Не исключено, что речь идет об одном и том же ДТП.

