Происшествия 22.10.2025 в 15:38
На Мандрике произошло серьезное ДТП
Между собой столкнулись легковушка и большегруз
По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за столкновения автомобиля «Shacman» и компактвэна «Toyota Ipsum».
Напомним, ранее в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщалось о смертельной аварии. Столкнулись большегруз и легковушка. 34-летний водитель автомобиля «Toyota Ipsum», направляясь в сторону Иркутска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом «Sitrak».
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 26-летняя пассажирка легкового автомобиля.
Не исключено, что речь идет об одном и том же ДТП.