В Улан-Удэ военный убил человека канцелярским ножом

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, который отправил на тот свет человека. Преступление произошло 8 марта этого года в квартире одного из домов.«Обвиняемый на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес оппоненту множество ударов кулаками по лицу, а затем ударил в затылочную область канцелярским ножом. От полученных травм потерпевший скончался», - сообщили в пресс-службе суда.По итогам рассмотрения дела военнослужащий был признан виновным и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск родственников убитого о взыскании с осужденного компенсации морального вреда.