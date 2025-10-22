Происшествия 22.10.2025 в 17:23

В Улан-Удэ военный убил человека канцелярским ножом

Преступление произошло в праздничный день
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив Следственного комитета Бурятии
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, который отправил на тот свет человека. Преступление произошло 8 марта этого года в квартире одного из домов.

«Обвиняемый на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес оппоненту множество ударов кулаками по лицу, а затем ударил в затылочную область канцелярским ножом. От полученных травм потерпевший скончался», - сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения дела военнослужащий был признан виновным и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск родственников убитого о взыскании с осужденного компенсации морального вреда.
