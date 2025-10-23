Происшествия 23.10.2025 в 09:50
Водитель в Улан-Удэ погиб в ночном ДТП
Авария произошла в районе Дивизионной
Текст: Елена Кокорина
Сегодня ночью, 23 октября, в Советском районе Улан-Удэ произошло смертельное ДТП, в котором погиб 33-летний водитель.
- Около 12 часов ночи водитель автомобиля «Тойота Марк 2» без прав, следуя со стороны 3-го участка ДВЗ в направлении 2-го участка совершил съезд с проезжей части и опрокинулся. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП, - сообщили в ГИБДД республики.
Вчера на территории республики выявлено 307 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 16 нетрезвых водителей.
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями. Есть пострадавшие.
Фото: Номер один
