Происшествия 23.10.2025 в 10:41

В Бурятии коммунальщики обнаружили в канализации четыре трупа щенков

Все произошло в Гусиноозерске
Текст: Карина Перова
В Бурятии коммунальщики обнаружили в канализации четыре трупа щенков
Фото: Селенга-инфо.24/7

В Бурятии сотрудники Горводоканала в Гусиноозерске наткнулись на шокирующую находку. В канализации обнаружили четыре трупа щенков.

«Гусиноозерчане, канализация предназначена только для жидких бытовых отходов. Любой твердый предмет может привести к образованию пробки и аварийной ситуации. Не выбрасывайте средства гигиены, пакеты, продукты, иные предметы, тем более щенков», - призвали на предприятии.

Специалисты напомнили, что жестокое обращение с животными преследуется законом.

