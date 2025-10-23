В Бурятии коммунальщики обнаружили в канализации четыре трупа щенков

В Бурятии сотрудники Горводоканала в Гусиноозерске наткнулись на шокирующую находку. В канализации обнаружили четыре трупа щенков.

«Гусиноозерчане, канализация предназначена только для жидких бытовых отходов. Любой твердый предмет может привести к образованию пробки и аварийной ситуации. Не выбрасывайте средства гигиены, пакеты, продукты, иные предметы, тем более щенков», - призвали на предприятии.

Специалисты напомнили, что жестокое обращение с животными преследуется законом.