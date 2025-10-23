Происшествия 23.10.2025 в 15:37

В Бурятии раскрыли убийство рыбака, поданное как несчастный случай

Следователей насторожили расхождения в показаниях выжившего мужчины
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии раскрыли убийство рыбака, поданное как несчастный случай
Фото: архив «Номер один»
Гибель рыбака на Гусином озере в Бурятии была не несчастным случаем, а убийством. Об этом сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда, где обвиняемому избрали меру пресечения.

Напомним, происшествие случилось 20 сентября 2024 года.

«На озере Гусиное перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один выплыл, второй утонул», - сообщали тогда в МЧС. Тело погибшего спасатели обнаружили на следующий день.

Выживший мужчина рассказал правоохранителям, что лодка перевернулась, и его товарищ не выбрался из воды. Позже, при дальнейших допросах, он изложил другую версию: что уснул во время рыбалки на озере, а когда проснулся, то приятеля в лодке уже не было. 

Следователей расхождения в показаниях насторожили. Они возбудили уголовное дело об убийстве, а выживший мужчина перешел из категории свидетелей в обвиняемые. По версии следствия, в ходе возникшего конфликта он несколько раз ударил приятеля кулаком по лицу и толкнул, от чего тот не удержался, упал за борт и утонул. 

Суд удовлетворил ходатайство следствия и взял мужчину под стражу. Известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. 
