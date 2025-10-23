Школу в Бурятии отправили на дистант из-за менингита

В Бурятии продолжают происходить неприятности в школах. В Тункинском районе Кыренскую СОШ перевели на дистанционное обучение из-за менингита.

Был выявлен один случай менингококковой инфекции. Занятия в очном формате отменили в целях профилактики. Дети будут находиться дома с 24 октября по 2 ноября. К слову, эта неделя захватывает и каникулы.

«В дистанционном формате выставят и ознакомят учащихся с четвертными оценками. Организованы противоэпидемические мероприятия: медицинское наблюдение за контактными, вакцинация подлежащих лиц», - отметили в телеграм-канале Тунка-инфо.24/7.

Ранее «Номер один» сообщал о вспышке норовируса в Ново-Онохойской ООШ Заиграевского района и драке между учеником и учителем физики в Посельской школе Иволгинского района.