Зампред правительства Бурятии осудил акт вандализма в Мангуше

Вандалы осквернили буддийский субурган в поселке Мангуш Донецкой Народной Республики. Как сообщают волонтеры, неизвестные сняли флаги бригад и регионов, молитвенные барабаны и украли деньги. Сооружение в память о бойцах установили и освятили в мае.

Ситуацию прокомментировал зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов. Он отметил, что произошедшее «вызывает справедливое возмущение». По его словам, независимо от обстоятельств установки, любые акты вандализма в отношении памятных и культовых сооружений недопустимы.

«Это прямой вызов принципам межнационального и межконфессионального согласия, которые мы в России особенно ценим и уважаем, и поэтому строго бережем. Сейчас мы находимся в прямом контакте с руководством Донецкой Народной Республики. Учитывая, что субурган был возведён без разрешительных документов, мы совместно с местным руководством ищем правовой путь для придания мемориалу официального статуса. Память о бойцах, в честь которых возводили этот субурган, должна оставаться вечной!», - сказал Алдар Гулгенов.