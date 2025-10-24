Происшествия 24.10.2025 в 10:05

Зампред правительства Бурятии осудил акт вандализма в Мангуше

Неизвестные осквернили буддийский субурган
Текст: Карина Перова
Фото: соцсети

Вандалы осквернили буддийский субурган в поселке Мангуш Донецкой Народной Республики. Как сообщают волонтеры, неизвестные сняли флаги бригад и регионов, молитвенные барабаны и украли деньги. Сооружение в память о бойцах установили и освятили в мае.

Ситуацию прокомментировал зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов. Он отметил, что произошедшее «вызывает справедливое возмущение». По его словам, независимо от обстоятельств установки, любые акты вандализма в отношении памятных и культовых сооружений недопустимы.

«Это прямой вызов принципам межнационального и межконфессионального согласия, которые мы в России особенно ценим и уважаем, и поэтому строго бережем. Сейчас мы находимся в прямом контакте с руководством Донецкой Народной Республики. Учитывая, что субурган был возведён без разрешительных документов, мы совместно с местным руководством ищем правовой путь для придания мемориалу официального статуса. Память о бойцах, в честь которых возводили этот субурган, должна оставаться вечной!», - сказал Алдар Гулгенов.

мангуш буддийская ступа вандализм

