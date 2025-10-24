В Улан-Удэ экс-военный ударил знакомого сковородой по голове и поджег его рубашку

В Улан-Удэ бывший военный получил 9 лет «строгача». Он, будучи пьяным, незаконно проник в жилище знакомого против его воли, чуть не убил, устроил поджог и стащил телефон.

Незваный гость пытался разбудить приятеля для совместного распития спиртных напитков, однако тот не просыпался. Мужчина разозлился и нанес хозяину дома множество ударов ножом в грудную клетку, ключицу и левое предплечье. После схватил сковороду и несколько раз ударил металлическим прихватом по голове, а затем пытался задушить.

По всей видимости, он подумал, что отправил несчастного на тот свет. Поэтому, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник поджег рубашку потерпевшего и похитил его телефон.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшего», - отметили в Улан-Удэнском гарнизонном военном суде.