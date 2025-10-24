Происшествия 24.10.2025 в 10:45

В Улан-Удэ экс-военный ударил знакомого сковородой по голове и поджег его рубашку

Его разозлило, что приятель предпочел сон, а не совместную попойку
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ экс-военный ударил знакомого сковородой по голове и поджег его рубашку
Фото: freepik.com

В Улан-Удэ бывший военный получил 9 лет «строгача». Он, будучи пьяным, незаконно проник в жилище знакомого против его воли, чуть не убил, устроил поджог и стащил телефон.

Незваный гость пытался разбудить приятеля для совместного распития спиртных напитков, однако тот не просыпался. Мужчина разозлился и нанес хозяину дома множество ударов ножом в грудную клетку, ключицу и левое предплечье. После схватил сковороду и несколько раз ударил металлическим прихватом по голове, а затем пытался задушить.

По всей видимости, он подумал, что отправил несчастного на тот свет. Поэтому, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник поджег рубашку потерпевшего и похитил его телефон.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшего», - отметили в Улан-Удэнском гарнизонном военном суде.

Теги
гарнизонный военный суд

Все новости

Что такое программа долгосрочных сбережений
24.10.2025 в 11:27
В Бурятии вынесли приговор генеральному директору «ИнвестТехСтрой»
24.10.2025 в 11:20
«Услышали треск, воспитатель крикнула «Разбегайтесь!»
24.10.2025 в 11:12
В Бурятии ушел из жизни талантливый музыкант
24.10.2025 в 11:07
В заказнике Бурятии два оленя попались в фотоловушку
24.10.2025 в 11:05
В Бурятии строитель позарился на дорожный знак
24.10.2025 в 10:53
В Улан-Удэ экс-военный ударил знакомого сковородой по голове и поджег его рубашку
24.10.2025 в 10:45
Зампред правительства Бурятии осудил акт вандализма в Мангуше
24.10.2025 в 10:05
В Иволгинске капитально отремонтировали дорогу к школе и детскому саду
24.10.2025 в 10:03
Известный стэндапер Павел Воля побывал на курорте Бурятии
24.10.2025 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
«Услышали треск, воспитатель крикнула «Разбегайтесь!»
В новосибирском детсаду на шестилетнего мальчика упала сосна
24.10.2025 в 11:12
В Бурятии строитель позарился на дорожный знак
Парень спилил его болгаркой, чтобы пустить в дело на объекте
24.10.2025 в 10:53
Зампред правительства Бурятии осудил акт вандализма в Мангуше
Неизвестные осквернили буддийский субурган
24.10.2025 в 10:05
Школу в Бурятии отправили на дистант из-за менингита
Был выявлен один случай
23.10.2025 в 17:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru