Происшествия 24.10.2025 в 11:12
«Услышали треск, воспитатель крикнула «Разбегайтесь!»
В новосибирском детсаду на шестилетнего мальчика упала сосна
Текст: КП-Новосибирск
ЧП случилось в одном из детских садов Первомайского района Новосибирска. Утром Ольга отвела 6-летнего Ваню в детский сад, в 11:30 ей позвонила воспитатель:
- Она сказала, что на моего сына упало дерево, он в медицинском кабинете. Я выбежала на улицу, попросила вызвать скорую, чтобы к моему приезду врачи были на месте. Меня довезли коллеги с работы — не могла в таком нервном состоянии сесть за руль, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.
Женщина застала сына в медкабинете — у него была разбита губа, от страха мальчик молчал. Приехала скорая и сотрудники полиции — они осмотрели место происшествия, сделали фото. Врачи надели ему воротник, скорая отвезла ребенка в детскую больницу №1, там поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и растяжение шейного отдела мышц позвоночника. Мальчик восемь дней пролежал в больнице, сейчас он продолжает лечение дома.
- В этот день на прогулке воспитатели услышали треск и успели крикнуть детям разбегаться, но мой сын, видимо, не успел. В стволе дерева был изгиб, сосна попала этим изгибом и после удара он сел на землю. Чудом она упала именно этим местом, иначе он мог бы погибнуть, — со слезами вспоминает Ольга.
Свидетелями падения сосны оказались воспитатель, нянечка, дворник и около 30 детей. Руководство детсада, со слов матери ребенка, принесло извинения.
- Администрация детского сада показала акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, который был составлен некорректно. Там было сказано, что дерево якобы упало рядом с ребенком, не на ребенка. Что у сына якобы не было зафиксировано повреждений, свидетелей не было и виновных в этом нет. Я подписала акт, но с замечаниями. Слава богу, что остальные 30 детей остались невредимы, если бы воспитатели не крикнули детям - пострадавших было бы больше, — рассказала Ольга.
У малыша остались боли в шее. А Ольга обратилась в полицию и написала заявление.
- Я прошу предать огласке данный случай. Судя по фото, ствол сосны к моменту падения уже прогнил. На данный момент само дерево уже убрали, а все детские площадки оцепили сигнальной лентой, дети уже третью неделю не ходят гулять. Пугает то, что рядом осталась еще одна сосна. Я направила жалобы в Следственный комитет и прокуратуру Новосибирской области, — сообщила Ольга. - Очень надеюсь, что никто больше не пострадает.
